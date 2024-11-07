Агент Сафонов сообщил, что Карпин не держится за свое место в «Ростове»

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил выступление «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Усталость присутствует у всех в клубе. Отсутствие аэропорта, им надо вручить звание почетных железнодорожников. Карпин за место не держится. Они лучших отдают, а Карпин никого не держит. Уверен, что Глебов уйдет зимой. До этого забрали Сильянова. Он не ушел бы, если бы не транспортная система. Видел дебаты с Черданцевым и Геничем по поводу работы комментаторов — вообще ненужный хайп. Но это футбол, и каждый имеет свое мнение», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Карпин руководит сборной России с июля 2021 года. Под его началом национальная команда сыграла 18 матчей (12 побед, 1 поражение и 5 ничьих). «Ростов» специалист тренировал с декабря 2017 года по август 2021-го, а в марте 2022-го вновь вернулся на этот пост в клубе.