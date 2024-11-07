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Сегодня, 12:00

Агент Сафонов сообщил, что Карпин не держится за свое место в «Ростове»

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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил выступление «Ростова» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Усталость присутствует у всех в клубе. Отсутствие аэропорта, им надо вручить звание почетных железнодорожников. Карпин за место не держится. Они лучших отдают, а Карпин никого не держит. Уверен, что Глебов уйдет зимой. До этого забрали Сильянова. Он не ушел бы, если бы не транспортная система. Видел дебаты с Черданцевым и Геничем по поводу работы комментаторов — вообще ненужный хайп. Но это футбол, и каждый имеет свое мнение», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Карпин руководит сборной России с июля 2021 года. Под его началом национальная команда сыграла 18 матчей (12 побед, 1 поражение и 5 ничьих). «Ростов» специалист тренировал с декабря 2017 года по август 2021-го, а в марте 2022-го вновь вернулся на этот пост в клубе.

После 14 туров РПЛ «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице с 14 очками.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Карпин
Алексей Сафонов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
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Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Акрон
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Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
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П
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Зенит

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