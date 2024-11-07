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Судейство

Сегодня, 11:23

Карасев назначен на матч «Рубин» — «Краснодар» в 15-м туре РПЛ

Руслан Минаев
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Судья Сергей Карасев назначен на матч «Рубин» — «Краснодар» в 15-м туре РПЛ. Встреча состоится в воскресенье, 10 ноября.

Игру «Спартак» — «Акрон» рассудит Сергей Иванов, матч «Ахмат» — «Зенит» — Артем Чистяков.

9 ноября (суббота)

«Локомотив» — «Факел»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Семенов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ростов» — «Химки»: судья — Роман Сафьян, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Станислав Попков; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Олег Соколов.

«Динамо» Москва — «Пари НН»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Сергей Зуев.

10 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Филипкин; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Акрон»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Николай Иванов.

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Алексей Резников.

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Мартынов.

Источник: РФС
РПЛ
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«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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Гендиректор «Динамо» заявил, что еще нет определенности по соперникам на зимних сборах

Карраскаль, Фернандес и Скопинцев получили травмы в кубковом матче с «Локомотивом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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30 тур
9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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