Карасев назначен на матч «Рубин» — «Краснодар» в 15-м туре РПЛ

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Судья Сергей Карасев назначен на матч «Рубин» — «Краснодар» в 15-м туре РПЛ. Встреча состоится в воскресенье, 10 ноября.

Игру «Спартак» — «Акрон» рассудит Сергей Иванов, матч «Ахмат» — «Зенит» — Артем Чистяков.

9 ноября (суббота)

«Локомотив» — «Факел»: судья — Сергей Цыганок, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Семенов; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Анатолий Жабченко; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ростов» — «Химки»: судья — Роман Сафьян, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Станислав Попков; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Олег Соколов.

«Динамо» Москва — «Пари НН»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Сергей Зуев.

10 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — ЦСКА: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Филипкин; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Акрон»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Николай Иванов.

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Алексей Резников.

«Рубин» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Денис Березнов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Мартынов.