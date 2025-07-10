Суд взыскал с «Крыльев Советов» более 900 миллионов рублей в пользу «Ростеха»

10 июля состоялось заседание Арбитражного суда Москвы по иску дочерней структуры корпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал» к футбольному клубу «Крылья Советов», сообщает РИА «Новости».

Суд взыскал с самарского клуба более 923 миллионов рублей. Долг возник в результате заключения двух кредитных договоров «Крыльями» с Новикомбанком, который находится под контролем «Ростеха».

В прошедшем сезоне «Крылья Советов» заняли десятое место в турнирной таблице РПЛ. В 1-м туре нового сезона самарцы на выезде сыграют с «Акроном». Матч пройдет 19 июля.