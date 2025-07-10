Источник: «Спартак» отказался от трансфера защитника сборной Колумбии Вильера Дитты

«Спартаку» предлагали приобрести защитника мексиканского «Крус Асуль» и сборной Колумбии Вильера Дитта, сообщает Metaratings.

По информации источника, трансфер 27-летнего колумбийца обошелся бы красно-белым в 7-8 миллионов евро, но «Спартак» решил не рассматривать его кандидатуру.

Дитта выступает за «Крус Асуль» с лета 2023 года. Он провел в мексиканской команде 87 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.