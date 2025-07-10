Ерохин: «Отсутствие Вендела? Мы как готовились, так и готовимся»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с хавбеком сине-бело-голубых Венделом, который не присоединился к команде в межсезонье и индивидуально тренируется в Бразилии.

«Я так понимаю, там непростая ситуация. Он должен был переходить, потом не переходить... Мне сложно сказать, как складывается ситуация. Это больше к руководству вопросы. Мы как готовились, так и готовимся.

Хотел ли бы я, чтобы Вендел остался? Он хороший исполнитель, который многое сделал для команды. Был одним из двигателей в предыдущих сезонах. Качественные игроки всегда нужны», — цитирует Ерохина «СЭ».

Ранее переход Вендела из «Зенита» в «Ботафого» был сорван. Бразилец выступает за невскую команду с 2021 года, его контракт действует до конца сезона-2027/28.