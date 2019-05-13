Суд удовлетворил требование "Зенита" взыскать 4,3 миллиона рублей с "Тосно"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрел заявление "Зенита" о взыскании долгов с "Тосно" и удовлетворил его. Долг на общую сумму 4,3 миллиона рублей будет внесен в реестр требований кредиторов АНО "Футбольный клуб "Тосно".

- Информация о принятом судебном акте - удовлетворить заявление... (включить требование в реестр требований кредиторов)", - приводит "РИА Новости" текст карточки дела в отношении обоих заявлений "Зенита" по долгам на суммы около 1 миллиона рублей и 3,35 миллиона рублей соответственно.

Согласно материалам дела, в настоящее время суд включил в реестр требований кредиторов "Тосно" долг перед спортивным комплексом "Петровский" в размере около 12 миллионов рублей, а также задолженность перед Центром долевого строительства на сумму около 30 миллионов рублей и компанией "Анэкс-Финанс" на 50 миллионов рублей. Также признано обоснованным требование управления ФНС России по Ленинградской области в размере 7,9 миллионов рублей основного долга по налоговым платежам, 6,5 миллионов рублей пеней и 5,3 миллионов рублей штрафа. Учтена и задолженность перед областным управлением ФНС в размере 41,1 миллиона рублей, долг по НДФЛ и по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование.

Напомним, ФК "Тосно" прекратил существование. Ранее суд признал клуб банкротом. В 2018 году перед расформированием команда выиграла Кубок России.

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