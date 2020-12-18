Суд Санкт-Петербурга вынес решение по фанатам, устроившим драку на матче «Зенит» — «Спартак»
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел материалы дел об административных правонарушениях в отношении девяти лиц по итогам драки на трибунах во время матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:1), сообщает пресс-служба объединенных судов города.
«Протоколы гласили, что 16.12.2020 около 20:10, находясь на трибуне сектора А-109 стадиона «Газпром Арена», являясь зрителями футбольного матча «Зенит» — «Спартак», правонарушители приняли участие в массовой драке.
Результаты таковы:
Кирилл Араев (болел за «Спартак») — дело прекращено в связи с отсутствием состава.
Андрей Герасимов (болел за «Зенит») — дело прекращено в связи с отсутствием состава.
Дмитрий Женихов (болел за «Зенит») — дело прекращено в связи с отсутствием состава.
Виталий Засимов (болел за «Спартак») — дело прекращено в связи с отсутствием состава.
Илья Фомичев (болел за «Спартак») — 2 суток административного ареста с запретом на посещение спортивных соревнований на 1 год.
Степан Бабич (болел за «Спартак») — дело прекращено в связи с отсутствием состава.
Сергей Попов (болел за «Зенит») — 7 суток административного ареста с запретом на посещение спортивных соревнований на 1 год.
Владимир Фурман (болел за «Зенит») — 7 суток административного ареста с запретом на посещение спортивных соревнований на 1 год.
Сергей Исаев (болел за «Зенит») — 10 суток административного ареста с запретом на посещение спортивных соревнований на 2 года", — идет речь в заявлении.
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