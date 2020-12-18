Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел материалы дел об административных правонарушениях в отношении девяти лиц по итогам драки на трибунах во время матча 19-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:1), сообщает пресс-служба объединенных судов города.

«Протоколы гласили, что 16.12.2020 около 20:10, находясь на трибуне сектора А-109 стадиона «Газпром Арена», являясь зрителями футбольного матча «Зенит» — «Спартак», правонарушители приняли участие в массовой драке.

Результаты таковы:

Кирилл Араев (болел за «Спартак») — дело прекращено в связи с отсутствием состава.

Андрей Герасимов (болел за «Зенит») — дело прекращено в связи с отсутствием состава.

Дмитрий Женихов (болел за «Зенит») — дело прекращено в связи с отсутствием состава.

Виталий Засимов (болел за «Спартак») — дело прекращено в связи с отсутствием состава.

Илья Фомичев (болел за «Спартак») — 2 суток административного ареста с запретом на посещение спортивных соревнований на 1 год.

Степан Бабич (болел за «Спартак») — дело прекращено в связи с отсутствием состава.

Сергей Попов (болел за «Зенит») — 7 суток административного ареста с запретом на посещение спортивных соревнований на 1 год.

Владимир Фурман (болел за «Зенит») — 7 суток административного ареста с запретом на посещение спортивных соревнований на 1 год.

Сергей Исаев (болел за «Зенит») — 10 суток административного ареста с запретом на посещение спортивных соревнований на 2 года", — идет речь в заявлении.