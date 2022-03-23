Суд продлил арест бывшего спортивного директора «Тамбова» по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд в Тамбове продлил арест бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» Павла Худякова, обвиняемого в мошенничестве, до 23 мая, информирует ТАСС.

Худяков обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Он был задержан сотрудниками полиции в Московской области 24 ноября, после чего доставлен в Тамбов и отправлен под арест.

В сентябре 2021 года также задержали и арестовали бывшего гендиректора клуба Ольгу Коновалову. В отношении нее также возбудили уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками.

В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в Арбитражный суд о признании организации банкротом. В мае «Тамбов» фактически прекратил свое существование, уволив всех сотрудников. В октябре Арбитражный суд региона признал клуб банкротом.