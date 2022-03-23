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Суд продлил арест бывшего спортивного директора «Тамбова» по делу о мошенничестве

Иван Шитик
Корреспондент
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Ленинский районный суд в Тамбове продлил арест бывшего спортивного директора футбольного клуба «Тамбов» Павла Худякова, обвиняемого в мошенничестве, до 23 мая, информирует ТАСС.

Худяков обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере». Он был задержан сотрудниками полиции в Московской области 24 ноября, после чего доставлен в Тамбов и отправлен под арест.

В сентябре 2021 года также задержали и арестовали бывшего гендиректора клуба Ольгу Коновалову. В отношении нее также возбудили уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками.

В конце января 2021 года руководство клуба подало иск в Арбитражный суд о признании организации банкротом. В мае «Тамбов» фактически прекратил свое существование, уволив всех сотрудников. В октябре Арбитражный суд региона признал клуб банкротом.

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/14157829
ФК Тамбов
Павел Худяков
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 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
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 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
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 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
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 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
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Дмитрий Полоз

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Федор Смолов

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Динамо

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П
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 6
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Локомотив

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Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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 15 1 0
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