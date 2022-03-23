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Сегодня, 16:37

Член техкомитета РФС поддержал предложение РПЛ о расширении

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Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об отказе РФС поддержать предложение РПЛ о расширении лиги.

«Сначала нужно послушать объяснения, нужно же услышать две стороны. Я соглашаюсь с позицией, что лигу нужно расширить. Чем руководствуется РФС, надо понять и услышать их, чтобы потом комментировать. У них могут быть свои мотивы. Вообще, чтобы давать оценку точности или неточности выбора решения, надо бы переодически возвращаться к истории. Мы можем сказать, только связав времена, что это точное, правильное решение. У нас в истории были случаи, когда мы значительно расширяли лигу и от этого получали больше дивидендов», — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

22 марта клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд. Сегодня, 23 марта, исполком РФС рассмотрел эту инициативу и выступил с официальным заявлением. Вопрос расширения РПЛ будет изучаться совместно с ФНЛ.

РПЛ
РФС
Гаджи Гаджиев
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2
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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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