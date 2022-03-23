Член техкомитета РФС поддержал предложение РПЛ о расширении

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об отказе РФС поддержать предложение РПЛ о расширении лиги.

«Сначала нужно послушать объяснения, нужно же услышать две стороны. Я соглашаюсь с позицией, что лигу нужно расширить. Чем руководствуется РФС, надо понять и услышать их, чтобы потом комментировать. У них могут быть свои мотивы. Вообще, чтобы давать оценку точности или неточности выбора решения, надо бы переодически возвращаться к истории. Мы можем сказать, только связав времена, что это точное, правильное решение. У нас в истории были случаи, когда мы значительно расширяли лигу и от этого получали больше дивидендов», — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

22 марта клубы РПЛ на общем собрании проголосовали за увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд. Сегодня, 23 марта, исполком РФС рассмотрел эту инициативу и выступил с официальным заявлением. Вопрос расширения РПЛ будет изучаться совместно с ФНЛ.