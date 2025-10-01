Гончаренко — о возможном назначении в «Акрон»: «Только слухи»

Виктор Гончаренко прокомментировал слухи о его возможном назначении в «Акрон».

«Только слухи. И все-таки вот с восьми матчей последних семь «Акрон» проиграл, но у меня, по крайней мере, не поворачивается язык как-то их критиковать, Тедеева критиковать. Потому что по игре не могу сказать, что они как-то очень плохо смотрятся, но вот результат такой, к сожалению, это так, — сказал Гончаренко в видео на канале «Коммент.Шоу».

Последним местом работы белорусского специалиста был «Пари НН», который он возглавлял с октября 2024 года по июнь 2025-го.

Заур Тедеев возглавляет тольяттинский клуб с декабря 2023 года.

После 10 туров «Акрон» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 7 очками.