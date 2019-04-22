Суд допустил врача "Зенита" к Кокорину

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, сообщил, что суд разрешил врачу "Зенита" посетить футболиста в СИЗО. Ранее сообщалось, что 28-летний форвард испытывает проблемы с ногой.

В начале февраля адвокаты Кокорина заявили, что тот может стать инвалидом, поскольку не может проходить в СИЗО квалифицированную реабилитацию после операции на коленном суставе.

– Суд удовлетворил ходатайство. В ближайшее время врач Зенита будет допущен. Скорее всего, во время перерыва в среду, – сказал Ромашов.

Напомним, Кокорин вместе с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение, но апелляция была отклонена.

Суд возвращается в понедельник. Главное о процессе