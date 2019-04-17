16:29 | Футбол — РПЛ

Суд дал Аршавину время на примирение с супругой

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Красносельский районный суд Санкт-Петербурга на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу экс-нападающего "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы. Как утверждает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга, данный срок был предоставлен супругам для примирения.

- Красносельский районный суд отложил судебное заседание по бракоразводному процессу Аршавиных до 4 июня. Срок предоставлен сторонам для примирения, - говорится в сообщении.

Напомним, Аршавин женился на Алисе Казьминой в 2016 году. У них есть дочь Есеня. 

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