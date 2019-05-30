Стыковые матчи РПЛ – ФНЛ: расписание и результаты игр

В четверг, 30 мая, пройдут первые стыковые матчи за право остаться в премьер-лиге.

Центральной представляется встреча двух волжских команд – "Нижний Новгород" против "Крыльев Советов". Дмитрий Черышев против Миодрага Божовича. Еще одна интрига этого противостояния – в обеих городах прекрасные новые арены, построенные к ЧМ-2018. Однако какому-то из стадионов придется в новом сезоне принимать матчи не премьер-лиги, а ФНЛ.

Ответные игры – 2 июня.

Уфа – Томь

30 мая. Уфа. Стадион "Нефтяник". 17.00 (Матч Премьер – 16.55).

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

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Нижний Новгород – Крылья Советов

30 мая. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород". 19.00 (Матч Премьер – 18.55).

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

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