Влашич попрощался с ЦСКА перед переходом в «Милан»?
14:44
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич опубликовал новое фото в Instagram. 23-летний футболист запечатлен на снимке в официальном костюме. Под фото стоит эмодзи с махающей рукой.
Сегодня появилась информация, что Влашич дал согласие на переход в «Милан». Итальянский клуб предложил за хорвата 25 миллионов евро.
В минувшем сезоне хавбек в общей сложности провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с армейцами действует до конца июня 2024 года.
На Евро-2020 Влашич принял участие в четырех матчах и забил один гол в составе сборной Хорватии.
Читайте также
51
Зачет
vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю