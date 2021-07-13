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Влашич попрощался с ЦСКА перед переходом в «Милан»?

14:44
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич опубликовал новое фото в Instagram. 23-летний футболист запечатлен на снимке в официальном костюме. Под фото стоит эмодзи с махающей рукой.

Сегодня появилась информация, что Влашич дал согласие на переход в «Милан». Итальянский клуб предложил за хорвата 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне хавбек в общей сложности провел 34 матча за ЦСКА, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с армейцами действует до конца июня 2024 года.

На Евро-2020 Влашич принял участие в четырех матчах и забил один гол в составе сборной Хорватии.

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