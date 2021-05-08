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Николич рассказал о важности игры против «Динамо» для «Локомотива»

16:22
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о настрое на матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».

«Очень важная игра. Нужно брать три очка. Имеем шанс выйти на вторую строчку, которая дает право сыграть в Лигу чемпионов.

Жаль, что выходим без трех лидеров. Но это возможность для других футболистов проявить себя.

«Динамо» играет по строгой схеме. У них команда качественных и молодых футболистов. Но мы будем делать все, чтобы забрать три очка», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Локомотив — Динамо

 

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