Николич рассказал о важности игры против «Динамо» для «Локомотива»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о настрое на матч 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо».
«Очень важная игра. Нужно брать три очка. Имеем шанс выйти на вторую строчку, которая дает право сыграть в Лигу чемпионов.
Жаль, что выходим без трех лидеров. Но это возможность для других футболистов проявить себя.
«Динамо» играет по строгой схеме. У них команда качественных и молодых футболистов. Но мы будем делать все, чтобы забрать три очка», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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