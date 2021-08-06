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Стукалов — о матче с «Локомотивом»: «Два удара по нашим воротам — один из них гол»

21:30
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал итог матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

— Равная игра получилась. Во втором тайме, к сожалению, мы не реализовали свои моменты. Два удара по нашим воротам — один из них гол. К сожалению, у нас в этом матче потеря очков, — приводит слова Стукалова сайт «Уфы».

— «Уфа» впервые повела в матче этого сезона. Что получилось изменить по сравнению с предыдущими играми?

— Мы в предыдущих двух матчах тоже достойно выглядели, но где-то не хватало удачи, могли набирать очки. Не было никаких упаднических настроений. Настраивались на «Локомотив», они хорошая, играющая команда, и в какой-то степени нам было попроще играть с ними, чем с «Динамо» и с ЦСКА, которые выбирали контратакующую игру. Немножко видоизменили схему, дали разные функции. Хорошо вошли в игру с «Динамо» Касинтура и Агаларов. К сожалению, у нас Жамалетдинов получил травму на предыгровой, он тоже планировался, но так вышло. За счет изменений, за счет свежей крови удалось, скажем так, сдвинуться с мертвой точки.

— Эгаш Касинтура заявлен, как нападающий, а сегодня он вышел играть слева на фланге. Кто он по позиции?

— Ну опять же, мы эту схему рассматриваем не в пять защитников. У нас он играет, как линейный игрок, нацеленный на атаку. Вы сами видели, достаточно ситуаций он создал, добавил остроты.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит
Краснодар

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак
Нижний Новгород

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53

Дополнительная информация:

https://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-stukalov-dva-udara-po-nashim-vorotam-odin-iz-nikh-gol

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Иван Шитик все материалы автора

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