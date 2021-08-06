Стукалов — о матче с «Локомотивом»: «Два удара по нашим воротам — один из них гол»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал итог матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).
— Равная игра получилась. Во втором тайме, к сожалению, мы не реализовали свои моменты. Два удара по нашим воротам — один из них гол. К сожалению, у нас в этом матче потеря очков, — приводит слова Стукалова сайт «Уфы».
— «Уфа» впервые повела в матче этого сезона. Что получилось изменить по сравнению с предыдущими играми?
— Мы в предыдущих двух матчах тоже достойно выглядели, но где-то не хватало удачи, могли набирать очки. Не было никаких упаднических настроений. Настраивались на «Локомотив», они хорошая, играющая команда, и в какой-то степени нам было попроще играть с ними, чем с «Динамо» и с ЦСКА, которые выбирали контратакующую игру. Немножко видоизменили схему, дали разные функции. Хорошо вошли в игру с «Динамо» Касинтура и Агаларов. К сожалению, у нас Жамалетдинов получил травму на предыгровой, он тоже планировался, но так вышло. За счет изменений, за счет свежей крови удалось, скажем так, сдвинуться с мертвой точки.
— Эгаш Касинтура заявлен, как нападающий, а сегодня он вышел играть слева на фланге. Кто он по позиции?
— Ну опять же, мы эту схему рассматриваем не в пять защитников. У нас он играет, как линейный игрок, нацеленный на атаку. Вы сами видели, достаточно ситуаций он создал, добавил остроты.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.fcufa.pro/news-new/aleksej-stukalov-dva-udara-po-nashim-vorotam-odin-iz-nikh-gol
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю