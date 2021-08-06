Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал итог матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (1:1).

— Равная игра получилась. Во втором тайме, к сожалению, мы не реализовали свои моменты. Два удара по нашим воротам — один из них гол. К сожалению, у нас в этом матче потеря очков, — приводит слова Стукалова сайт «Уфы».

— «Уфа» впервые повела в матче этого сезона. Что получилось изменить по сравнению с предыдущими играми?

— Мы в предыдущих двух матчах тоже достойно выглядели, но где-то не хватало удачи, могли набирать очки. Не было никаких упаднических настроений. Настраивались на «Локомотив», они хорошая, играющая команда, и в какой-то степени нам было попроще играть с ними, чем с «Динамо» и с ЦСКА, которые выбирали контратакующую игру. Немножко видоизменили схему, дали разные функции. Хорошо вошли в игру с «Динамо» Касинтура и Агаларов. К сожалению, у нас Жамалетдинов получил травму на предыгровой, он тоже планировался, но так вышло. За счет изменений, за счет свежей крови удалось, скажем так, сдвинуться с мертвой точки.

— Эгаш Касинтура заявлен, как нападающий, а сегодня он вышел играть слева на фланге. Кто он по позиции?

— Ну опять же, мы эту схему рассматриваем не в пять защитников. У нас он играет, как линейный игрок, нацеленный на атаку. Вы сами видели, достаточно ситуаций он создал, добавил остроты.