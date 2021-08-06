«Локомотив» уступил «Сочи» в матче молодежных команд
В матче четвертого тура молодежного первенства России «Сочи» на выезде обыграл «Локомотив» (1:0). Единственный мяч в свои ворота забил Егор Погостнов.
Молодежные команды
4-й тур
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 0:1 (0:0)
Гол: Погостнов, 83 — в свои ворота.
Судья: Сагдиев (Набережные Челны).
6 августа. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю