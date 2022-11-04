Стрепетов рассказал, почему покупка Тюкавина не усилит «Зенит»
Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов считает, что покупка нападающего «Динамо» Константина Тюкавина не усилит петербургский клуб.
«Тюкавин — молодой, интересный футболист, который умеет открыться под пас и обладает хорошим завершением. Однако, на мой взгляд, он не вписывается в игровую модель питерцев. Мне сложно представить, что в случае покупки Тюкавин сможет сразу занять место на острие атаки «Зенита». Прежде всего, ему не хватает атлетических качеств: силы и мощи. Кроме того, он вряд ли сможет быстро сыграться с бразильскими легионерами команды. Посмотрите, сколько времени заняло это у Сергеева! Тот довольно долго не мог разобраться, где нужно подыграть партнерам, где открыться под передачу. Зато сейчас зенитовцы разыгрывают мяч как в мини-футболе и забивают голы практически с линии ворот», — приводит слова Стрепетова Betonmobile.ru.
Он также заявил, что пока Тюкавин смотрится менее выигрышно, чем другие питерские нападающие — Сергеев и Касьерра.
«Это футболисты совершенно другого плана, однако оба на сегодняшний день выглядят однозначно сильнее. Прежде чем претендовать на место в «Зените», Тюкавину нужно стать лидером в родном клубе. Но он сейчас даже в «Динамо» чередует появление в основе с выходами на замену», — добавил Стрепетов.
20-летний футболист выступает за «Динамо» с января 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 18 матчей, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
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8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|12
|
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Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
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Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
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Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2