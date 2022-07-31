«Спартак» — «Оренбург»: гол Николсона отменили из-за офсайда
Гол нападающего «Спартака» Шамара Николсона в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» отменили из-за офсайда.
На 83-й минуте ямаец забил, однако его гол был отменен после вмешательства ВАР. Видеоарбитры обнаружили, что футболист находился в офсайде в момент, когда получал передачу от Квинси Промеса.
Гол в ворота «Оренбурга» мог стать для Николсона первым в сезоне-2022/23. Форвард проводит второй матч в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
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|3
|2
|1
|0
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|7
|
4
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|3
|2
|0
|1
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|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
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|1
|1
|0
|4-1
|4
|
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|1
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|
8
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|1
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|4
|
9
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|1
|1
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|
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|
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|3
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|
15
|Торпедо
|3
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|2-8
|1
|
16
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|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
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Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
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|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
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