«Спартак» — «Оренбург»: гол Николсона отменили из-за офсайда

Гол нападающего «Спартака» Шамара Николсона в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» отменили из-за офсайда.

На 83-й минуте ямаец забил, однако его гол был отменен после вмешательства ВАР. Видеоарбитры обнаружили, что футболист находился в офсайде в момент, когда получал передачу от Квинси Промеса.

Гол в ворота «Оренбурга» мог стать для Николсона первым в сезоне-2022/23. Форвард проводит второй матч в нынешнем розыгрыше чемпионата России.