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Стрепетов: «Пригласив Ренана и не дав ему играть, «Зенит» показал свою слабость»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал подписание сине-бело-голубыми защитника Нино и переходом Роберта Ренана в «Интернасьонал».

«Руководителям «Зенита» надо привыкать к центральным защитникам сборной Бразилии. Бразильцы всегда играют на грани, они могут позволить себе обыгрыш перед штрафной, в штрафной, сделать острую передачу. Что касается Нино — думаю, это будет хорошее приобретение в пару к Родригао. Говорят, что Алип прибавил, хотя о сам говорит, что допускает много тактических ошибок. Так что оборона «Зенита» требовала усиления. Хотя, пригласив Ренана и не дав ему играть, «Зенит» показал свою слабость. Он уходит в аренду, пожелаем ему успеха. Дома он будет себя чувствовать, как рыба в воде. И ряд европейских клубов наверняка обратят на него внимание. Или уже обратили», — цитирует «РБ Спорт» Стрепетова.

2 января журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» заплатит за игрока около 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

Нино и&nbsp;Фелипе Мело. «Зенит» объявил о преходе Нино из «Флуминенсе»

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-priglasiv-renana-i-ne-dav-emu-igrat-zenit-pokazal-svoyu-slabost/
Футбол
ФК Зенит
Нино (Зенит)
Роберт Ренан
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
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Пари НН – Факел
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