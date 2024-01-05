Стрепетов: «Пригласив Ренана и не дав ему играть, «Зенит» показал свою слабость»

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал подписание сине-бело-голубыми защитника Нино и переходом Роберта Ренана в «Интернасьонал».

«Руководителям «Зенита» надо привыкать к центральным защитникам сборной Бразилии. Бразильцы всегда играют на грани, они могут позволить себе обыгрыш перед штрафной, в штрафной, сделать острую передачу. Что касается Нино — думаю, это будет хорошее приобретение в пару к Родригао. Говорят, что Алип прибавил, хотя о сам говорит, что допускает много тактических ошибок. Так что оборона «Зенита» требовала усиления. Хотя, пригласив Ренана и не дав ему играть, «Зенит» показал свою слабость. Он уходит в аренду, пожелаем ему успеха. Дома он будет себя чувствовать, как рыба в воде. И ряд европейских клубов наверняка обратят на него внимание. Или уже обратили», — цитирует «РБ Спорт» Стрепетова.

2 января журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» заплатит за игрока около 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.