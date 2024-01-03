Источник: «Зенит» близок к подписанию защитника «Флуминенсе» Нино
Защитник «Флуминенсе» Нино в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает журналист Фабио Алейшо.
По информации источника, сумма трансфера составит около 6 миллионов евро. Переговоры находятся в завершающей стадии и в ближайшее время ожидается официальное заявление российского клуба.
В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом истекает 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.
Источник: https://t.me/donaleixo/1415
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