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Источник: «Зенит» близок к подписанию защитника «Флуминенсе» Нино

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Флуминенсе» Нино в ближайшее время может стать игроком «Зенита», сообщает журналист Фабио Алейшо.

По информации источника, сумма трансфера составит около 6 миллионов евро. Переговоры находятся в завершающей стадии и в ближайшее время ожидается официальное заявление российского клуба.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом истекает 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Источник: https://t.me/donaleixo/1415
Футбол
ФК Зенит
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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