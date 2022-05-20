Комитет по статусу игроков РФС обязал Игнатова возместить убытки агенту Маньякову

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков удовлетворил жалобу посредника Александра Маньякова по заявлению в отношении футболиста «Спартака» Михаила Игнатова.

Таким образом, комитет обязал полузащитника красно-белых выплатить Маньякову сумму в качестве возмещения убытков.

«Удовлетворить жалобу посредника Александра Маньякова на решение палаты по разрешению споров по делу по заявлению в отношении футболиста Михаила Игнатова о взыскании убытков, причиненных расторжением агентского договора. Отменить указанное выше решение палаты РФС по разрешению споров и принять новое решение по делу. Обязать футболиста Михаила Игнатова выплатить посреднику Александру Маньякову сумму в качестве возмещения убытков, причиненных расторжением агентского договора», — говорится в заявлении на сайте РФС.

В текущем сезоне Игнатов провел за «Спартак» в РПЛ 23 матча и отдал две результативные передачи.