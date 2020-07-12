Столицам Евсеев не проигрывает
Матч против «Локомотива» (1:1) стал для «Уфы» девятым в сезоне-2019/20 с соперниками из Москвы и Санкт-Петербурга. В этих встречах команда Вадима Евсеева не потерпела в них ни одного поражения, набрав 13 очков. На родном стадионе уфимцы забили по одному голу четырем соперникам (ЦСКА и «Локо» смогли ответить, а «Зенит» и «Спартак» — нет), а в гостях добились пяти ничьих, четыре из которых нулевые. (Кирилл Бурдаков)
Матчи «Уфы» с клубами из Москвы и Санкт-Петербурга в чемпионате-2019/20
|
Дата
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
24.08.2019
|
Уфа
|
Зенит
|
1:0
|
Фомин
|
16.09.2019
|
Москва
|
Динамо
|
0:0
|
-
|
20.09.2019
|
Уфа
|
Спартак
|
1:0
|
Рассказов, в свои ворота
|
20.10.2019
|
Уфа
|
ЦСКА
|
1:1
|
Кротов — Ахметов
|
02.11.2019
|
Уфа
|
Локомотив
|
1:1
|
Бизяк — Эдер
|
09.03.2020
|
Санкт-Петербург
|
Зенит
|
0:0
|
-
|
15.03.2020
|
Москва
|
ЦСКА
|
0:0
|
-
|
27.06.2020
|
Москва
|
Спартак
|
0:0
|
-
|
12.07.2020
|
Москва
|
Локомотив
|
1:1
|
Фомин — Фарфан
Итого: +2=7-0, мячи 5-3.