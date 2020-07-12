Столицам Евсеев не проигрывает

Матч против «Локомотива» (1:1) стал для «Уфы» девятым в сезоне-2019/20 с соперниками из Москвы и Санкт-Петербурга. В этих встречах команда Вадима Евсеева не потерпела в них ни одного поражения, набрав 13 очков. На родном стадионе уфимцы забили по одному голу четырем соперникам (ЦСКА и «Локо» смогли ответить, а «Зенит» и «Спартак» — нет), а в гостях добились пяти ничьих, четыре из которых нулевые. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Уфы» с клубами из Москвы и Санкт-Петербурга в чемпионате-2019/20

Дата Город Соперник Счет Голы 24.08.2019 Уфа Зенит 1:0 Фомин 16.09.2019 Москва Динамо 0:0 - 20.09.2019 Уфа Спартак 1:0 Рассказов, в свои ворота 20.10.2019 Уфа ЦСКА 1:1 Кротов — Ахметов 02.11.2019 Уфа Локомотив 1:1 Бизяк — Эдер 09.03.2020 Санкт-Петербург Зенит 0:0 - 15.03.2020 Москва ЦСКА 0:0 - 27.06.2020 Москва Спартак 0:0 - 12.07.2020 Москва Локомотив 1:1 Фомин — Фарфан

Итого: +2=7-0, мячи 5-3.