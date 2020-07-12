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Столицам Евсеев не проигрывает

18:49
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Матч против «Локомотива» (1:1) стал для «Уфы» девятым в сезоне-2019/20 с соперниками из Москвы и Санкт-Петербурга. В этих встречах команда Вадима Евсеева не потерпела в них ни одного поражения, набрав 13 очков. На родном стадионе уфимцы забили по одному голу четырем соперникам (ЦСКА и «Локо» смогли ответить, а «Зенит» и «Спартак» — нет), а в гостях добились пяти ничьих, четыре из которых нулевые. (Кирилл Бурдаков)

Матчи «Уфы» с клубами из Москвы и Санкт-Петербурга в чемпионате-2019/20

Дата

Город

Соперник

Счет

Голы

24.08.2019

Уфа

Зенит

1:0

Фомин

16.09.2019

Москва

Динамо

0:0

-

20.09.2019

Уфа

Спартак

1:0

Рассказов, в свои ворота

20.10.2019

Уфа

ЦСКА

1:1

Кротов — Ахметов

02.11.2019

Уфа

Локомотив

1:1

Бизяк — Эдер

09.03.2020

Санкт-Петербург

Зенит

0:0

-

15.03.2020

Москва

ЦСКА

0:0

-

27.06.2020

Москва

Спартак

0:0

-

12.07.2020

Москва

Локомотив

1:1

Фомин — Фарфан

Итого: +2=7-0, мячи 5-3.

Локомотив — Уфа

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