Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:31

Булыкин: «Крылья» — фавориты в матче с «Локомотивом», но железнодорожники могут преподнести сюрприз»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин предположил, каким будет итоговый счет в матче 16-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Крыльями Советов».

«Самарцы очень хорошо провели первую часть чемпионата. Игры, которые будут сыграны до перерыва крайне важны. Все пытаются как можно лучше сыграть, чтобы занять место как можно выше и уйти на зимнюю паузу с хорошим настроением и выполненными задачами. Поэтому и «Локомотив», и «Крылья» будут играть серьезно, им нужны очки. Я считаю, что в этом матче фаворит — «Крылья», потому что они играют дома и находятся выше. Но я уверен, что «Локомотив» может преподнести сюрприз. Думаю, что итоговый счет будет 2:1, хочется верить, что в пользу железнодорожников», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Матч между «Крыльями Советом» и «Локомотивом» пройдет в субботу, 25 ноября, в Самаре и начнется в 13.00 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-krylya-favority-v-matche-s-lokomotivom-no-khochetsya-verit-v-pobedu-zheleznodorozhnikov-308785/
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Ирина Винер сравнила места тренировок для спортсменок в США с овощными базами
Фигуристка Трусова рассказала, влюблена ли она сейчас
Винер сравнила гимнастический зал в США с овощной базой
Мизулина заявила о трех уголовных делах в отношении Шарлота
Появились подробности задержания подмосковных чиновников
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Петржела заявил, что «Зенит» смог бы войти в пятерку лучших в чемпионате Чехии
Экс-арбитр ФИФА Егоров: «Как белорусы могут судить в РПЛ, если мы их приезжаем учить?»
«Зенит» — «Сочи». Онлайн-трансляция матча
Гладилин считает «Динамо» фаворитом в матче с ЦСКА
«Крылья Советов» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча
«Спартак» победит «Балтику», а ЦСКА не проиграет «Динамо». Прогнозы на 16-й тур РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стипиди — о Дзагоеве: «Он не тот парень, который бы халявничал и выдумывал травмы»

Экс-арбитр ФИФА Егоров: «Как белорусы могут судить в РПЛ, если мы их приезжаем учить?»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости