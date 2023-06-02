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Сегодня, 16:25

Стипиди считает, что ЦСКА займет второе место в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за вторую строчку в РПЛ.

«Я все же склоняюсь к тому, что вторым станет ЦСКА. На сегодняшний день «Ростов» — приличная молодая команда, но матч с «Ахматом» был у него очень тяжелым, «Ростов» выиграл его на морально-волевых качествах. И, конечно, удаление в составе «Ахмата» помогло «Ростова» в тот момент. Было видно, что «Ахмат» в физическом плане превосходит «Ростов», который потерял очень много сил. И на сегодняшний день Песьяков ну очень слабый вратарь. Он вообще не выручает, играет с большими ошибками. Я не знаю, почему его сегодня считают незаменимым вратарем», — цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА сыграет с «Ростовом» в 30-м туре РПЛ. Игра пройдет 3 июня. Перед последним туром армейцы с 55 очками идут на второй строчке в турнирной таблице. На одно очко от них отстает «Спартак», занимающий вторую строчку. «Ростов» с 53 баллами идет на четвертом месте.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005144791_stipidi_cska_zaymet_vtoroe_mesto_akinfeev_gorazdo_silnee_pesyakova
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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