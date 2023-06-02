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Романцев о Соболеве: «Уверен, он тысячу раз пожалел о случившемся в дерби»

Александр Львов
Обозреватель
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Единоборство Александра Соболева и Виллиана Роши.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал удаление форварда красно-белых Александра Соболева в дерби против ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

Соболев получил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. 26-летнего нападающего дисквалифициваровали на 4 матча.

— Вы как-то сказали, что готовы многое простить игроку, если тот живет интересами команды. Но как бы отреагировал тренер Романцев на безобразный поступок Соболева? Случались ли в вашей карьере моменты, когда вы сомневались, какое решение принимать в отношении провинившегося футболиста?

— Я очень хорошо отношусь к Александру. И уверен, что он уже тысячу раз пожалел о случившемся. Конечно, история неприятная и заслуживающая наказания, которое, уверен, принято им с пониманием. Но, рассуждая о суровости санкций, я вспоминаю, что говорил в таких случаях Бесков: «Если чаша весов, на которой польза от игрока хоть немного перевешивает ту, что с сомнениями, то футболиста надо оставлять в команде». А свою преданность «Спартаку» Соболев не раз уже доказывал. И то, что сейчас в клубе собрались нормальные люди, которые это понимают, подтвердила их реакция на случившееся. Словом, будем считать, что Соболев только вспыхнул, но еще не сгорел. И дай бог ему в «Спартаке» больше побед и голов! — сказал Романцев.

Полностью интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ».

Александр Соболев
Олег Романцев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
5
1
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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Урал – Сочи
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Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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П
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Эдуард Сперцян

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Александр Соболев

Александр Соболев

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