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Сегодня, 08:44

Стипиди: «Как Денисов и Фомин могут поехать играть за границу? У них нет армянской диаспоры»

Алина Савинова
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди поделился мыслями о возможных переходах в «Лион» полузащитника «Динамо» Даниила Фомина и футболиста «Спартака» Даниила Денисова.

«Жена Федуна Салихова, величайший знаток футбола, кричит, что нашим игрокам нужно быстрей прыгать в последний вагон и уезжать в Европу. Что это вообще за слова такие? Можно подумать, наш футбол умирает. Нет, он не умирает и не умрет никогда. Так получилось, что Кузяев поехал доигрывать во Франции. Что он, в суперклуб перешел? Нет. Оздоев играет в ПАОКе, но он туда из Турции перешел. Да, поехал Захарян в Испанию. И уже кричат, что Фомин уходит в «Лион», Денисов уходит в «Лион»... Да как они могут поехать играть за границу? У них нет армянской диаспоры, которая помогла Захаряну. Или вы думаете, что все дураки, никто ничего не понимает? Я больше чем уверен, что армяне продавили трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

Ранее стало известно, что «Лион» предложил за 26-летнего Фомина 8 миллионов евро плюс бонусы. Однако, по информации «СЭ», «Динамо» ответило отказом на предложение французского клуба по полузащитнику.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005307046_stipidi_denisov_i_fomin_v_lione_u_nih_net_armyanskoy_diasporyi
Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
ФК Лион
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
4
3
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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