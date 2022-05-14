Отец Агаларова оценил игру сына в победном матче с «Арсеналом»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

«Важный матч сегодня был. Следующий тоже будет не менее важным и определяющим, так что пока рано расслабляться. Очень рад, что Гамид забил, нападающие должны забивать. По игре было у него пару моментов, один из них он реализовал. Хочется поздравить с победой «Уфу» и пожелать удачи в Казани», — сказал Агаларов «СЭ».

Гамид Агаларов забил на 75-й минуте и вывел команду вперед. Благодаря этой победе у «Уфы» остались шансы на сохранение прописки в Тинькофф РПЛ.