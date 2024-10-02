Станкович заявил, что Мостовой не будет принимать участия в тренировках «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о стажировке Александра Мостового в клубе.

«Он не будет принимать участия в наших тренировках. У него есть свое место, а я буду думать о нашей команде», — сказал Станкович в эфире «Матч Премьер».

30 сентября Мостовой заявил, что пройдет стажировку в «Спартаке».

56-летний Мостовой также известен по выступлениям за «Сельту», «Алавес», «Бенфику», «Кан» и «Страсбург». Он завершил карьеру футболиста в 2005 году. В мае 2023 года экс-игрок сборной России начал обучение на получение тренерской лицензии.

В сентябре Станкович заявил, что готов принять Мостового на стажировку в московском клубе. 46-летний сербский специалист возглавляет красно-белых с июля этого года.