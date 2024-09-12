Станкович готов принять Мостового на стажировку в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что готов пригласить на стажировку бывшего игрока красно-белых Александра Мостового.

«Конечно, готов его принять. Мои двери открыты для Мостового, если он хочет», — цитирует Станковича «РБ Спорт».

11 сентября Мостовой входил в тренерский штаб Олега Романцева в матче звезд «Спартака». Станкович возглавлял их соперника. В итоге команда Романцева одержала победу со счетом 3:2.