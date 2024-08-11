Станкович — о судействе в матче с «Ахматом»: «Если я скажу все, что думаю, получу дисквалификацию»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

— «Спартак» третий год не может выиграть у «Ахмата». Как вы готовились к сегодняшнему матчу?

— Я живу сегодняшним днем. Мы хотели любой ценой одержать победу. Я рискнул, поскольку победа была необходима. И мы ее заслуживали. Если это тот тип футбола, которому нам предстоит противостоять, мы найдем решение.

— Насколько тяжело вам было себя сдерживать по ходу игры из-за манеры работы арбитра?

— Не хочу комментировать работу арбитров. Если я скажу все, что думаю, получу 3-4-5 или даже 10 матчей дисквалификации. Хочу отметить ребят, которые бились, не жалели себя, отдавались полностью игре. И с каждой ушедшей минутой «Ахмат» получал преимущество...

Главным артитром встречи был Владислав Безбородов.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.