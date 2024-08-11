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Судейство

Сегодня, 22:29

Станкович — о судействе в матче с «Ахматом»: «Если я скажу все, что думаю, получу дисквалификацию»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

— «Спартак» третий год не может выиграть у «Ахмата». Как вы готовились к сегодняшнему матчу?

— Я живу сегодняшним днем. Мы хотели любой ценой одержать победу. Я рискнул, поскольку победа была необходима. И мы ее заслуживали. Если это тот тип футбола, которому нам предстоит противостоять, мы найдем решение.

— Насколько тяжело вам было себя сдерживать по ходу игры из-за манеры работы арбитра?

— Не хочу комментировать работу арбитров. Если я скажу все, что думаю, получу 3-4-5 или даже 10 матчей дисквалификации. Хочу отметить ребят, которые бились, не жалели себя, отдавались полностью игре. И с каждой ушедшей минутой «Ахмат» получал преимущество...

Главным артитром встречи был Владислав Безбородов.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.

Деян Станкович
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
18
14
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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9.08 20:45
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Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
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Кр. Советов – Факел
 2 : 0
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Спартак – Ахмат
 0 : 0
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Локомотив

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