Станкович: «Не стану объяснять замены. Своих ребят я буду защищать до смерти»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что не будет объяснять замены в матче 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

— Прокомментируйте замены, которые вы сегодня производили.

— Не стану этого объяснять. Это моя работа — и мои решения. У нас могут быть разные точки зрения на это. Своих ребят я буду защищать до смерти. Стартовый состав для меня — 20 с лишним игроков. Я всех считаю игроками основы. Выводы мы делаем на основе того, как идет работа в тренировочном цикле.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.