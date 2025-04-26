Николич после победы над «Спартаком»: «Мы были как армия! Настоящее русское дерби!»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча против «Спартака» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

— Игра получилась прекрасной. Настоящее горячее русское дерби! Это было 200-е дерби. Важная для нас игра — наша серия без поражений продолжается. Благодарю каждого болельщика, который поддерживал нас на стадионе. Спасибо и «Спартаку», и Деяну. Сегодня все было хорошо, пусть горячо и интенсивно. Но у нас впереди еще важные матчи — в том числе с «Зенитом». Я впервые участвую в турнире, где играешь один финал, а потом еще один. Как видите, у нас нет Дивеева. Еще не будет Роши в Грозном в следующем матче чемпионата. Но плакать не будем — найдем решение, как всегда.

— Это самый эмоциональный матч в вашей карьере?

— Все дерби эмоциональные. С «Партизаном», ЦСКА, «Олимпией», «Ференцварошем»... Мы очень мало пропускаем в этом сезоне. А в 2025 году мы с игры пропустили только один раз, но трижды — с пенальти. И странно, что в нашу пользу судьи не назначили ни одного пенальти. Дальше ничего не буду говорить. Мое уважение к «Спартаку» как к клубу, к болельщикам. Мы сегодня были очень дисциплинированы, хорошо подготовились. У «Спартака» не было 100-процентных моментов. Они много навешивали, но мы все решали спокойно. Мы были как армия! И выполнили свою задачу, — сказал Николич.

ЦСКА (51 очко) поднялся на третье место в РПЛ, обойдя «Спартак» (50), который опустился на четвертую строчку.

Армейцы до 13 матчей продлили серию без поражений во всех турнирах. В последний раз команда Марко Николича проигрывала «Ростову» (1:2) в 16-м туре РПЛ. Игра проходила 23 ноября.