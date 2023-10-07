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Сегодня, 09:30

Черчесов — о словах Титова: «Трансфер в Европу не должен быть самоцелью для игрока»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Егор Титов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью «СЭ» отреагировал на слова экс-футболиста «Спартака» Егора Титова о необходимости уезжать из чемпионата России.

В интервью Sport24 Титов заявил, что игрокам необходимо бежать из РПЛ из-за отсутствия прогресса.

«Очень аккуратно отношусь к таким вещам. Это ваш коллега написал — может, из контекста вырвано или еще что-то. Егор сам попытается расшифровать, что имел ввиду, если его спросят. Другое дело, что трансфер в Европу не должен быть самоцелью для игрока. У нас хороший чемпионат, великолепная инфраструктура, где ты можешь прогрессировать. Топ-клубы обратятся, если захотят усилиться футболистом, который соответствует определенному уровню. Переходы Кузяева и Захаряна — тому подтверждение. У игроков чемпионата России должно быть стремление прогрессировать, а не лишь бы куда-то перейти. Даже внутри РПЛ нужно тщательно обдумывать трансфер — что он может дать для карьерного роста. Я бы не был так категоричен, что обязательно нужно уезжать», — сказал Черчесов «СЭ».

Станислав Черчесов. «Думаю, что в УЕФА к нам никогда не было негативного отношения». Интервью Черчесова

В сентябре 2023 года стало известно, что УЕФА по завершении сезона-2023/24 присвоит России наименьшее количество коэффициентных очков, набранных за последние пять сезонов, то есть 4,333 очка.

Перед началом нового сезона сборная России в рейтинге ФИФА заняла 38-е место, а в таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на 25-ю строчку.

Президент УЕФА Александер Чеферин ранее сообщил, что Россия вернется на международную арену только тогда, когда закончится СВО.

Егор Титов
Станислав Черчесов
РПЛ
1
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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