Источник: Файзуллаев может перейти из ЦСКА в «Башакшехир»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев находится в сфере интересов «Башакшехира», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, турецкий клуб в ближайшее время может сделать предложение по трансферу 21-летнего футболиста сборной Узбекистана. В связи с этим ЦСКА подбирает варианты для потенциальной замены Файзуллаева, одним из которых является полузащитник «Ростова» Иван Комаров.

В прошлом сезоне Файзуллаев сыграл 27 матчей за ЦСКА в РПЛ, забив 2 мяча и отдав 4 голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.