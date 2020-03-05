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Станислав Черчесов: «Fan ID в чемпионате России? Это будет сложнее, чем на Евро и ЧМ»

12:55
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на конференции в Высшей школе экономики о введении Fan ID в чемпионате России.

— Fan ID нужен, чтобы идентифицировать человека, который пришел на футбол, — заявил Черчесов. — Если кто-то приехал в Москву и хочет пойти на футбол, в чемпионате России это будет сложнее. На Евро и ЧМ ты четко понимаешь, когда игры и куда идешь. Делаешь Fan ID, билеты и идешь. (Евгений Белоусов)

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