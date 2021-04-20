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«Ротор» сообщил о смерти матч-менеджера клуба

16:10
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«Ротор» на своем официальном сайте сообщил о смерти матч-менеджера команды Романа Троицкого.

«Сегодня на 49-м году жизни скончался матч-менеджер сине-голубых.

Роман Троицкий долгие годы трудился на благо волгоградского спорта и, в частности, футбола. Работал в комитете физической культуры и спорта, Волгоградском социально-педагогическом колледже и в Волгоградском училище олимпийского Резерва. С 2017 года работал в СК «Ротор» в должности администратора команды. В 2020 году переведен на должность матч-менеджера.

Выражаем соболезнования родным и близким Романа Владимировича», — говорится в заявлении на сайте волгоградской команды.

 

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/news/262/3872/

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