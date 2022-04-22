Стало известно, при каких условиях контракт Семака с «Зенитом» будет продлен автоматически

«СЭ» выяснил детали контракта главного тренера «Зенита» Сергея Семака с клубом.

Действующее соглашение 46-летнего специалиста заканчивается 31 мая 2022 года, но может быть продлено на год. По нашим данным, опцию активируют, если по итогам чемпионата России-2021/22 сине-бело-голубые займут первое или второе место. В этом случае договор пролонгируют при желании любой из сторон.

За пять туров до финиша РПЛ «Зенит» лидирует с отрывом в три очка от второго места и в 11 — от третьего. Таким образом, уже по итогам 26-го тура петербуржцы могут гарантировать попадание в топ-2 лиги — и условия автоматического продления трудовых отношений с Семаком окажутся выполнены.