Ветеран ЦСКА ответил на критику в адрес Акинфеева: «Кто такой Мананников? Чего с ним разговаривать?!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» отреагировал на критику голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

«Это, скорее всего, пиар. Он слишком посредственный вратарь, чтобы на него обращать внимание. Чего с ним разговаривать? Кто такой Мананников? Неприлично даже говорить о нем. И он еще рассуждает об Акинфееве! Игорь — выдающийся вратарь! Сумасшедшая игра на линии, на выходах. Вратари — это большая редкость. Огромная удача ЦСКА, что сумели найти Игоря! А слова Мананникова — это просто попытка привлечь к себе внимание», — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее экс-голкипер «Зенита» Андрей Мананников в интервью Sport24 заявил, что не переваривает вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Акинфеев является шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, семикратным обладателем Супекубка России и обладателем Кубка УЕФА. Кроме того, он бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.