Варела: «Будет здорово, если «Динамо» сможет догнать «Зенит»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела поделился мнением о выступлении в России.

«В России сильная лига, в командах много иностранцев, включая латиноамериканцев — например, в «Зените» играет много бразильцев. Когда я сюда приехал, то был удивлен физической силой игроков. Но мне нравится борьба на поле. Мы хорошо выступаем в этом сезоне, к чему мы стремились с тех пор, как я пришел в клуб. Мы идем на втором месте в турнирной таблице в трех очках от «Зенита». Будет здорово, если они будут проигрывать в концовке, а мы сможем их догнать и финишировать первыми.

После зимней паузы у меня было небольшое повреждение, из-за которого я пропустил первые игры. Потом я вернулся к матчу со «Спартаком», но тогда еще не был готов на сто процентов. Сейчас же я снова себя чувствую очень хорошо. Мы вышли на финишную прямую, и я готов на 120 процентов», — приводит слова Варелы официальный сайт клуба.

29-летний уругваец выступает за «Динамо» с июля 2021 года. В текущем сезоне Варела провел 19 матчей в РПЛ, в которых сделал 3 результативные передачи, а также заработал одну красную карточку.