В агентстве защитника махачкалинского «Динамо» Пальцева сообщили о переговорах с клубами РПЛ

Представитель компании Ultimate sports Марат Хинчагов ответил «СЭ» на вопрос о будущем защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева.

Ранее генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что клубы РПЛ интересуются 23-летним защитником.

«На данный момент Валентин — игрок «Динамо» Махачкала, и сейчас готовится с этой командой поехать на сборы и благополучно за нее выступать. После прекрасного сезона к Валентину приковано большое внимание многих клубов РПЛ. Более того, ряд команд проявляет предметный интерес, а с некоторыми переговоры находятся в продвинутой стадии. На данный момент больше нечего сказать. Посмотрим, как пройдут переговоры между клубами», — сказал Хинчагов «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 23-летний Пальцев провел 28 матчей.