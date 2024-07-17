Гаджиев сравнил махачкалинское «Динамо» с «Анжи» образца 2000 года
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев сравнил дебют бело-голубых в РПЛ с выступлением «Анжи» в чемпионате России 2000 года.
«Будем ли мы довольны 12-м местом в РПЛ по окончании сезона? Не знаю. Мы можем быть очень довольны. А можем огорчиться, как «Анжи» в 2000 году, у которого отняли третье место чемпионата.
Это был дебютный сезон для нас, и мы не были довольны четвертой строчкой, дающей право выступать в Кубке УЕФА. Если бы нас спросили до старта сезона про это, мы были бы очень довольны. Но мы не были удовлетворены. Я могу сказать, что такого места у нас не будет, 20 лет назад это было реальнее», — приводит слова Гаджиева Legalbet.
Махачкалинское «Динамо» впервые в своей истории примет участие в РПЛ. В матче первого тура команда 21 июля сыграет в гостях против «Химок».
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -