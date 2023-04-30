Стало известно, когда Гильерме вернется в состав «Локомотива»

Голкипер «Локомотива» Гильерме после победы железнодорожников над «Химками» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ рассказал о своем самочувствии.

— Чувствую себя хорошо! Вернусь в состав в следующей игре с «Сочи». Конкуренция на вратарской? Все как обычно, — сказал Гильерме.

В нынешнем сезоне 37-летний Гильерме провел 5 матчей за «Локомотив» и пропустил 5 голов.

«Локомотив» сыграет с «Сочи» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча пройдет 8 мая, начало — 17.00 мск.