Дзюба о «Химках»: «Есть там один неприятный персонаж, недавно появился, но фамилию называть не буду»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Химками» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

Форвард сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи.

«На самом деле то, что меня заряжают какие-то раздражители, или то, что я питаюсь каким-то негативом — это миф. Сегодня просто был тяжелый матч, мы понимали, что обязаны побеждать «Химки» дома. Первый тайм получился не совсем качественным, кроме пенальти. Во втором тайме при счете 2:0 опять перестали играть, но когда забили третий при счете 2:1, это сломило «Химки», дальше мы могли забивать и 6, и 7. Но мне кажется, что мы должны играть намного качественнее. Раздражитель? Ну, есть там, в «Химках», один неприятный персонаж, появился, скажем так, но не будем называть фамилию», — сказал Дзюба в эфире канала «Матч Премьер».

Вероятно, Дзюба намекнул на нового главного тренера «Химок» Андрея Талалаева, который пришел в подмосковный клуб 11 апреля.

До этого специалист работал в «Торпедо», в зимнее трансферное окно автозаводцы пытались подписать Дзюбу, но Талалаев предложил форварду пройти просмотр на сборах вместо гарантированного контракта. Нападающий отказался от этого предложения и в феврале перешел в «Локомотив».