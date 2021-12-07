Татьяна Алиева, бывшая жена экс-полузащитника «Зенита» Романа Максимюка и экс-полузащитника «Локомотива» и «Анжи» Александра Алиева отреагировала на высказывание своего первого мужа о втором.

«Его слова — полный бред, — цитирует Алиеву FanDay. — Это человек, который опустился на дно и через столько лет решил похайпиться на фамилии Алиева. Мне это смешно было читать. Человек продал ребенка, семью и карьеру. А теперь этими высказываниями позорит сына. Он бы лучше сказал Алиеву спасибо за то, что тот воспитал его ребенка.

Мне просто жаль этого бедного человечишку. Ему нужно в дурке лечиться. Рома очень большой рассказчик. Я говорила, что ему надо было не в футболисты идти, а сказки писать. Его фантазии позавидовал бы любой человек. Cын звонил ему в три часа ночи и говорил, что Алиев бьет маму головой о батарею? Такого не было. И мой сын никогда в жизни ему не звонил. Алиев воспитывал его сына.

Почему я развелась с Максимюком? Из-за того, что он продолжал играть в казино, бухал и постоянно снимал телок. С меня ржал весь Днепропетровск. Я даже в кафе нормально не могла выйти, мне сразу начинали рассказывать о его похождениях. Потом я забрала ребенка, уехала в Киев и подала на развод".

Ранее Максимюк заявил, что их общий с Татьяной сын жаловался на насилие со стороны Алиева. Также он рассказал, что проиграл свои сбережения в казино и работает грузчиком.