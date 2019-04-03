"Стало даже страшновато". Траньков - о решении суда по Кокорину и Мамаеву

Двукратный олимпийский чемпион-2014, тренер по фигурному катанию Максим Траньков признался, что испытал страх после того, как узнал решение суда по форварду "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву. В среду Пресненский суд Москвы продлил обоим игрокам срок содержания под стражей до 25 сентября.

- Блин, молчал по Кокорину и Мамаеву. Но сейчас вдруг подумал, что мои прегрешения прошлые на пожизненное тянут (с таким судом гуманным, как у нас)... стало страшновато даже, - написал Траньков в своем Твиттере.

Блин, молчал по Кокорину и Мамаеву. Но сейчас вдруг подумал, что мои пригрешения прошлые на пожизненное тянут (с таким судом гуманным, как у нас)... стало страшновато даже. – Maxim Tran'kov (@xam_trankov) 3 апреля 2019 г.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.

Отпустят ли Кокорина и Мамаева? Live!