Полузащитник «Оренбурга» Оганесян заявил, что пока не думает о переходе в сборную Армении

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о возможной смене спортивного гражданства и выступлении за сборную Армении.

«Я пока об этом не думаю. Сейчас спокойно отдыхаю, позже уже буду решать», — приводит слова Оганесяна Metaratings.ru.

В прошлом сезоне 21-летний футболист сыграл за «Оренбург» 24 матча, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.