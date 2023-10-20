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Сегодня, 13:13

Бригада Иванова будет судить матч 12-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо»

Виктория Кравченко
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Сергей Иванов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

На официальном сайте РФС объявлены судейские назначения на матчи 12-го тура РПЛ сезона-2023/24. Встречи этого тура пройдут 21 и 22 октября.

Центральный матч тура «Локомотив» — «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

21 октября (суббота)

«Оренбург» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Илья Елеференко; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Артур Федоров; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Рубин» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гвардис.

«Локомотив» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Сергей Зуев.

«Балтика» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.

22 октября (воскресенье)

«Урал» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Спартак» — «Пари НН»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Хральцов.

«Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Роман Галимов; AVAR — Виталий Мешков; инспектор — Эдуард Малый.

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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