Бригада Иванова будет судить матч 12-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо»
На официальном сайте РФС объявлены судейские назначения на матчи 12-го тура РПЛ сезона-2023/24. Встречи этого тура пройдут 21 и 22 октября.
Центральный матч тура «Локомотив» — «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
21 октября (суббота)
«Оренбург» — «Факел»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Илья Елеференко; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Артур Федоров; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Рубин» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Рафаэль Шафеев; инспектор — Александр Гвардис.
«Локомотив» — «Динамо»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Сергей Зуев.
«Балтика» — «Краснодар»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.
22 октября (воскресенье)
«Урал» — «Сочи»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мартынов.
«Спартак» — «Пари НН»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Владимир Миневич; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Рафаэль Шафеев; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Сергей Хральцов.
«Зенит» — «Крылья Советов»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Роман Галимов; AVAR — Виталий Мешков; инспектор — Эдуард Малый.
«Ростов» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Артур Федоров; инспектор — Александр Гончар.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1