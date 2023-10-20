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Сегодня, 13:35

Дмитрий Иванов: «И по отстранению Соболева от тренировок «Спартака», и по штрафу есть вопросы»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший заместитель генерального директора «Динамо» и РФС Дмитрий Иванов поделился мнением о ситуации с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

— На мой взгляд, это не самое, скажем так, удачное решение, тем более, ставшее широко обсуждаемым. Конечно, надо знать ситуацию изнутри, чтобы делать правильные выводы, но ставший публичным факт отстранения футболиста от тренировок с командой, не связанный с медицинскими показаниями, является существенным нарушением регламентных норм ФИФА и РФС. Поэтому, во избежание возможных неприятных последствий для клуба, необходимо это отстранение прекратить.

— А что по штрафу?

— Здесь тоже есть вопросы. Мы же действуем в сфере трудового права, где работодатель не имеет права штрафовать работника. Речь может идти лишь о снижении размера различных поощрительных выплат (премий, доплат и т.п.) и то, если к футболисту в установленном законом порядке применено дисциплинарное взыскание. Очень важно также соблюдать юридическую процедуру, установленную трудовым кодексом. Просто взять и недоплатить, да еще по решению главного тренера, нельзя!

В клубе обязательно должны быть соответствующие локальные правовые акты, регламентирующие правила внутреннего трудового распорядка для футболистов, правила поведения и дисциплины, с которыми футболисты должны быть ознакомлены под роспись. Это не мои домыслы, а нормативные требования. Честно говоря, наказывать кого-либо — малоприятная и очень конфликтная процедура, поверьте моему опыту, но, если без этого не обойтись, придется соблюдать процедуру, определенную законодательством.

— В подобных случаях налагаются ли на клуб какие-либо санкции, если будет доказана правота футболиста?

— По общему правилу на виновную сторону должны налагаться санкции. Что касается клуба, то это вплоть до запрета на регистрацию новых футболистов в течение двух периодов.

— Возвращаясь к конфликту Соболева и Абаскаля, должны ли на ваш взгляд руководители «Спартака» вмешаться в эту ситуацию?

— Конечно, более того, они должны были погасить его внутри клуба, как говорится, не вынося сор из избы. Это как раз компетенция спортивного директора и генерального директора тоже, ведь это все отрицательно сказывается на микроклимате в команде и в коллективе в целом, что, в конечном счете, может отразиться на результатах.

18 октября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок за то, что футболист трижды пропустил командный завтрак. Позже появилась информация о том, что между тренером и форвардом возник скрытый конфликт. Однако 19 октября Соболев провел тренировку в общей группе московской команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-ivanov-i-po-otstraneniyu-soboleva-ot-trenirovok-i-po-shtrafu-est-voprosy/
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Иванов (руководитель)
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Бригада Иванова будет судить матч 12-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо»

В 12-м туре РПЛ пять арбитров обслужат по два матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

ЦСКА

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Джон Кордоба

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Спартак

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

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