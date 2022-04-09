В соглашении Слуцкого с «Рубином» не предусмотрена неустойка за разрыв контракта

По данным «СЭ», в контракте главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с казанским клубом не предусмотрена неустойка за досрочное расторжение.

Действующее соглашение российской команды с 50-летним специалистом рассчитано до 2025-го года.

9 апреля «Рубин» проиграл «Краснодару» (0:1) в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России — это четвертое подряд поражение казанцев в РПЛ.

Команда Слуцкого занимает 12-е место с 25 очками в турнирной таблице РПЛ.