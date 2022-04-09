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Сегодня, 20:55

В соглашении Слуцкого с «Рубином» не предусмотрена неустойка за разрыв контракта

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», в контракте главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с казанским клубом не предусмотрена неустойка за досрочное расторжение.

Действующее соглашение российской команды с 50-летним специалистом рассчитано до 2025-го года.

9 апреля «Рубин» проиграл «Краснодару» (0:1) в матче 24-го тура Тинькофф чемпионата России — это четвертое подряд поражение казанцев в РПЛ.

Команда Слуцкого занимает 12-е место с 25 очками в турнирной таблице РПЛ.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
0:1
Краснодар
Голы
Волков, 85 (0:1)
Рубин
Дюпин Тесленко Зотов Тальби Бакаев (Онугха, 55) Ломовицкий Зуев (Кузнецов, 71) Мусаев (Игнатьев, 83) Самошников Кучаев Лисакович
Краснодар
Агкацев Мартынович Бородин Исаенко Манелов (Волков, 63) Петров Газинский Мацукатов (Черников, 39) Якимов Олусегун (Кривцов, 83) Окоронкво (Ильин, 46)
Предупреждения
Черников 51’, Газинский 89’
Удаления
Черников 90+3’ (вторая ж.к)
Судьи
Москалев (Воронеж) Чельцов (Москва) Болотенков (Москва)
ВАР
Турбин (Дмитров) Елеференко (Москва)

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
8
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
5
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
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